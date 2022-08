Instagram legt verdere focus op video

Instagram-baas Adam Mosseri laat in een korte video weten dat Instagram zich in de toekomst blijft concentreren op video’s.

Instagram was altijd een dienst waarbij je alleen je foto’s deelde. Maar de focus is in de laatste jaren al veel meer verschoven naar video. Waarschijnlijk in een poging om relevant te blijven onder jongeren.

De app blijft wel foto’s ondersteunen. Maar dat de nadruk nu meer en meer op video gelegd wordt, wordt eveneens gedreven door het gedrag van gebruikers. Die reageren goed op video’s.

Kritiek vanuit de community

Ondertussen is er ook kritiek vanuit de community. Verschillende grote accounts klagen dat Instagram te veel op TikTok gaat lijken, terwijl ze gewoon “schattige foto’s van vrienden” willen zien.

Die gebruikers hebben eveneens een online petitie opgezet, die op moment van schrijven 181.139 handtekeningen opgehaald heeft. De boodschap: Make Instagram Instagram again.

Met de vernieuwde focus op video wil Instagram ervoor zorgen dat gebruikers meer tijd in zijn app spenderen (waardoor ze dus mogelijk minder tijd overhouden voor de concurrentie).

Eerder kondigde het platform nog aan dat nagenoeg elke (nieuwe) video op de dienst een zogenaamde Reel is. Reels zijn korte(re) video’s die het meeste weghebben van TikToks.