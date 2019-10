Instax Mini Link: Fotoprinter ook zelfontspanner

2019-10-29T14:00:00

2019-10-29T08:28:36

De Instax Mini Link van Fujifilm is niet zomaar een mobiele fotoprinter. Deze gadget doet namelijk ook dienst als zelfontspanner.

Eenmaal gekoppeld aan een smartphone, fungeert de printer als sluiterknop op afstand. Ook in- en uitzoomen is een optie door het apparaat te kantelen - er zitten namelijk bewegingssensoren in.

Fotocollage

De Instax-app kan eveneens leuke trucjes. Zo is automatisch een collage te maken uit vijf verschillende kiekjes. Het printen duurt slechts 12 seconden per foto en een volle batterij staat garant voor 100 printjes. De adviesprijs is 99,95 dollar.