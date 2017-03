Internationale Vrouwendag gevierd met een Google Doodle

2017-03-07T23:55:32

2017-03-08T00:13:44

Het is weer 8 maart en dus Internationale Vrouwendag. Traditiegetrouw besteedt Google er aan dacht aan middels een doodle.

Internationale Vrouwendag bestaat sinds 2011. Ontstaan uit onvrede met de achtergestelde rechten voor vrouwen. De dag heeft vooral een wat socialistisch tintje in 'het westen' hoewel dat natuurlijk erg veranderd is de afgelopen jaren. Toch was Vrouwendag in de voormalige communistische landen een soort van feestdag. En nog steeds worden in die contreien vrouwen op een bloemetje getrakteerd, bijvoorbeeld. Aan deze kant van het ijzeren gordijn werd daarom lang ietwat wantrouwend tegen die 'socialistische fratsen' aangekeken. Nu is het ook alhier een alom geaccepteerde dag.

We zijn er bijna

In bijna een eeuw tijd is veel veranderd als het gaat om vrouwenrechten. Tegenwoordig wordt een vrouw gelijkwaardig beschouwd aan een man. Iets wat pakweg nog maar een jaar of vijftig geleden onvoorstelbaar was. Toch zijn we er nog niet helemaal, want door veel ambitieuze vrouwen wordt nog altijd met irritatie gekeken naar het 'glazen plafond'. Maar ook dat zal uiteindelijk wel sneuvelen.