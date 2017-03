IE 11 en Windows Media Player makkelijker te verwijderen uit Windows 10 Creators Update

Wat vroeger in Windows wat lastiger was, is nu als standaardoptie ingebouwd in Windows 10 Creators Update: het verwijderen van Internet Explorer 11 en Windows Media Player.

Programma's als Internet Explorer 11 en Windows Media Player zijn nauwelijks nog populair en allang ingehaald door andere software  zoals Firefox, Google Chrome en VLC Media Player. In de Windows 10 Creators Updatre is het verwijderen van Internet Explorer 11 en Windows Media Player eenvoudiger gemaakt.

Optionele onderdelen

In Windows 10 Creators Update zijn Internet Explorer 11 en Windows Media Player nu terug te vinden in het scherm Optionele onderdelen. Daar stonden in de vorige versies van Windows 10 al onderdelen in als diverse taalpakketten, lettertypen en tools voor handschriftherkenning, maar nu zijn de genoemde twee Microsoft-programma's ook aan het rijtje toegevoegd. Via de optie Apps en Onderdelen kun je - door in dat venster op de link Optionele onderdelen beheren - Internet Explorer 11 en Windows Media Player deïnstalleren van Windows 10 Creators Update.

De software is pas compleet verwijderd nadat je de computer opnieuw hebt opgestart, doe je dat niet, dan kun je de software - ondanks dat je deze in het scherm hierboven hebt verwijderd - tot die tijd nog steeds gebruiken.

Opnieuw installeren

Heb je toch spijt van je keuze? Dan kun je Internet Explorer 11 en Windows Media Player eenvoudig weer opnieuw installeren. Daartoe klik je bij Optionele onderdelen beheren op de link Een onderdeel toevoegen en kun je vanuit de lijst de programma's weer terugzetten. Ze worden dan uit de installatie-image van Windows 10 gehaald.