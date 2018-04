Internet kleurt oranje op #Koningsdag

2018-04-27T12:08:00

2018-04-27T12:13:28

Anno 2018 wordt Koningsdag niet alleen op straat gevierd, maar ook online! Zo wordt onder andere op sociale media stilgestaan bij de 51e verjaardag van koning Willem-Alexander. Het internet kleurt vandaag oranje.

Wie vandaag bijvoorbeeld Google.nl bezoekt, ziet een Google Doodle van een bekende Nederlandse Koningsdag-traditie: koekhappen! Klik je daarop, dan krijg je nieuws en informatie over de feestelijkheden voorgeschoteld. Zo weet je precies wat er allemaal op het programma staat.

Wie vandaag overigens naar Buienradar gaat voor de weersverwachting van vandaag, staat ook een oranje verrassing te wachten. Het is nu gelukkig nog droog en zonnig. Later in de middag wordt regen verwacht ):

Sociale media

Het Koninklijk Huis deelt vandaag verder officiële RVD-foto's van het koninklijk bezoek aan Groningen op de bijbehorende Twitter- en Facebook-pagina's. Onder de hashtag #koningsdag lees je hoe de rest van de Nederlanders de dag beleven.

Houd je telefoon in de gaten

In serieuzer nieuws: tijdens dit soort evenementen zien zakkenrollers hun kans schoon om toe te slaan. De politie raadt dan ook aan om een find my phone-app op je telefoon te installeren. Bij diefstal kan deze dan op afstand worden teruggevonden. Doe dit niet zelf, maar schakel de politie in zodat zij veilig je toestel boven water kunnen halen.

