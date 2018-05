Internetabonnementen KPN duurder en sneller

2018-04-30T16:22:00

2018-04-30T16:20:56

KPN voert vanaf 1 juli 2018 tariefswijzigingen door voor zijn verschillende internetabonnementen. Daarvoor geldt dat klanten maandelijks duurder uit zijn, maar de maximale up/downloadsnelheden ook worden verhoogd.

De wijzigingen gelden voor de abonnementen Internet, Internet / TV Basis, Internet / TV, Internet / TV 4K en Sneller Internet Buitengebied 4G. In al deze gevallen stijgt de prijs met 2,50 euro per maand. Het goedkoopste abonnement was bijvoorbeeld 39 euro, straks 41,50 euro. Alle nieuwe prijzen vind je terug op deze pagina.

Wat betreft snelheden zijn er grotere verschillen op te merken. Voor Internet en Internet / TV Basis gaan de up/downloadsnelheden lichtjes omhoog van 40 Mbit/s down en 4 Mbit/s up naar 50 Mbit/s down en 5 Mbit/s up. Voor Internet / TV en Internet / TV 4K stijgt de downloadsnelheid respectievelijk van van 80 Mbit/s naar 100 Mbit/s en van 100 Mbit/s naar 150 Mbit/s.

Nog sneller

Niet ieder adres kan de nieuwe snelheden volledig benutten, dat hangt volgens KPN af van ieders 'technische situatie'. Er komt ook een extra snelheidsoptie van 200/20 Mbit/s voor een meerprijs van 8,99 euro per maand. Voor de tv-zenders geldt dat binnenkort enkele zenders worden verwijderd, maar er komen ook nieuwe bij. Ook daarvan vind je een overzicht op bovenstaande KPN-site.