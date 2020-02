Internetgebruik stijgt dankzij smartphones

2020-02-19T10:54:00

2020-02-19T10:55:05

Het aantal websitebezoeken is vorig jaar wereldwijd wederom gestegen. De honderd bestbezochte sites trokken maandelijks 223 miljard bezoekers, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2018.

Dat blijkt uit onderzoek van internetanalist Similarweb. De groei is met name te danken aan mobiele browsers. Sinds 2017 is het internetgebruik via pc's/desktops iets afgenomen met circa 3 procent, terwijl mobiel internetgebruik met maar liefst 30,6 procent is gestegen. De verwachting is dat deze trend zich de komende tijd voortzet en dat mobiel internet dus telkens meer terrein wint.

Een ander opvallend gegeven is dat mensen die sites via hun pc bezoeken, veel langer blijven plakken dan smartphone-gebruikers. Wie mobiel internet, bezoekt sites gemiddeld 49 seconden korter. Dat mobiele telefoons een negatieve impact hebben op ons concentratievermogen, wordt hierdoor maar weer eens onderschreven.

Facebook-afkeer

Zoomt men in op specifieke sites, dan is duidelijk te zien dat Facebook een zware periode achter de rug heeft. Sinds 2017 daalde het aantal Facebook-bezoekjes flink, in 2019 opnieuw met 8,6 procent t.o.v. het jaar ervoor. Goed nieuws is er voor dit bedrijf echter ook; met Facebook Messenger en WhatsApp domineert het bedrijf wereldwijd de markt voor chat-apps.