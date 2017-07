'Internetpesten komt vaakst voor op Instagram'

2017-07-24T11:08:00

2017-07-24T11:53:11

Internetpesten komt het vaakst voor op Instagram, blijkt uit een groot onderzoek onder meer dan 10.000 Britse jongeren. 42 procent van de ondervraagden geeft aan via dat kanaal wel eens gemene opmerkingen te hebben ontvangen.

Pesterijen komen daarnaast het vaakst voor op Facebook (27 procent) en Snapchat (21 procent). Via WhatsApp geeft 12 procent aan wel eens gepest te zijn, op Youtube 10 procent.

Over het algemeen betreffen het beledigingen over het uiterlijk, geuit in reacties onder foto's of in een privébericht. Het kan er toe leiden dat men een sociale fobie oploopt, ook het ontwikkelen van een depressie en suïcidale gedachten komen voor bij slachtoffers.

Alleen de leuke dingen

Jongeren geven in het onderzoek daarnaast aan online niet altijd even eerlijk te zijn over hun leven. Bijna de helft van hen geeft aan alleen het leuke uit hun leven te posten en de tegenslagen niet online te delen.

Ook vindt het merendeel het prima om selfies te bewerken, om er op online foto's mooier uit te zien.