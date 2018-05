iOS 11.4 nu te downloaden voor iPhone en iPad

2018-05-30T09:36:00

2018-05-30T09:34:15

Apple rolt iOS 11.4 uit voor iPhone- en iPad-gebruikers. De update staat voornamelijk in het teken van AirPlay 2, het platform voor muziek streamen vanaf je smartphone naar externe speakers. Waaronder uiteraard de HomePod.

AirPlay 2 maakt het mogelijk om meerdere HomePods aan elkaar te koppelen voor stereo-geluid of multiroom-audio. Eventueel bedien je de muziek met spraakcommando's met behulp van Siri. Je kunt via haar onder andere bepalen welke muziek je op welke speaker wilt horen, en in welke kamer(s) precies. Dit is ook te regelen via het standaard bedieningspaneel van iOS.

Apple onthult tevens dat de HomePod vanaf 18 juni in Canada, Frankrijk en Duitsland te koop is. In Nederland is de slimme speaker nog niet verkrijgbaar. Airplay 2 werkt echter ook met speakers van andere fabrikanten, waaronder Bose, Bang & Olufsen, Denon en Sonos. Ze moeten er natuurlijk wel ondersteuning voor bieden, dus let daar goed op.

Berichten synchroniseren

Vanaf iOS 11.4 wordt de inhoud van je Berichten-app eindelijk op al je Apple-apparaten gesynchroniseerd, zodat je nie constant dubbele berichten hoeft te verwijderen. Deze functie werkt dankzij integratie met de iCloud. Verder is er ondersteuning voor het ClassKit-framework toegevoegd, een platform voor het ontwikkelen van educatieve apps.

Voor iOS 11.4 heb je een iPhone 5s of nieuwer nodig, of een iPad mini 2 of nieuwer. Je kunt de update binnenhalen via het Instellingen-menu, onder Algemeen en Software-update.