iPad Pro voortaan duurder, iPhone 7 goedkoper

2017-09-13T10:54:00

2017-09-13T10:44:23

Doorgaans worden producten naarmate ze langer in de winkel liggen telkens goedkoper, maar Apple heeft ervoor gekozen om bepaalde iPad Pro-modellen juist duurder te maken.

Dat is opvallend, want de specificaties zijn verder gelijk gebleven. De 10,5 inch en 12,9 inch zijn verkrijgbaar in varianten met 64, 256 en 512 GB opslagruimte. In het geval van die laatste twee stijgt de prijs met 70 euro. De prijzen van de 64 GB-versies blijven gelijk.

Verschil

Betaalde je voor de 10,5 inch iPad Pro met 256 GB geheugen eerder nog 839 euro, nu is de prijs 909 euro. De duurste iPad Pro met 12,9 inch scherm en 512 GB opslagruimte kostte 1229 euro, nu 1299 euro.

Apple heeft geen reden gegeven voor de stijging, vermoedelijk heeft het te maken met de stijgende inkoopprijs van geheugen. Goed nieuws is er ook: de iPhone 7 en 7 Plus zijn een stuk goedkoper geworden.

Techsite Tweakers zette de nieuwe prijzen handig voor je op een rijtje.