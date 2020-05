iPhone 11 momenteel meest gewilde smartphone

2020-05-08T10:23:00

2020-05-08T10:24:30

Door de coronacrisis verkeert de smartphone-markt in zwaar weer, maar bij de ene fabrikant draaien de zaken alsnog beter dan bij de andere. Dat geldt zeker voor Apple. Uit cijfers van onderzoeksbureau Canalys blijkt dat de iPhone 11 momenteel de meest gewilde smartphone is, en niet zo'n beetje ook.

Marktanalist Canalys brengt in kaart welke toestellen het eerste kwartaal van 2020 het vaakst ingekocht zijn. Apple is koploper met de iPhone 11, daarvan werden er 18 miljoen stuks aan winkels geleverd. Dit terwijl Xiaomi op de tweede plek eindigt met de Redmi Note 8, die 10 miljoen exemplaren op de iPhone 11 achterligt. De iPhone 11 Pro en Pro Max zijn apart berekend en hebben ook hun weg in de top 10 gebokst. De iPhone 11-serie in z'n geheel is daardoor goed voor zo'n 27 miljoen ingekochte exemplaren.

Samsung neemt als grootste speler op de Android-flank vier plekken in. Opvallend is dat het stuk voor stuk budgetmodellen zijn, zoals de Galaxy A51 en de Galaxy A10s. Toptoestellen zoals de Galaxy S20 zien we helemaal niet in deze top 10 terug. Wel is het zo dat de S20-serie pas sinds maart te koop is, terwijl de verkoop van de iPhone 11-serie al voor de jaarwisseling in gang is gezet.

Wenig reden tot juigen

Toch goed nieuws voor Apple, zou je denken. Maar is er voor de smartphone-industrie in z'n geheel momenteel weinig reden tot juigen. Het totaal aantal leveringen daalde met 13 procent ten opzichte van een jaar geleden. Zo'n sterke daling werd nog niet eerder gemeten en is te wijten aan de gevolgen van het coronavirus: gesloten fabrieken enerzijds, financiële onzekerheid anderzijds.

Apple leverde 8 procent in en Samsung zelfs 17 procent. Het blijft de vraag hoeveel interesse consumenten de komende tijd hebben in het kopen van een nieuwe smartphone. De verwachting is dat zeker toestellen in het topsegment een poos minder in trek zullen zijn.