IQ-test wijst uit: Google Assistent is de slimste

2018-12-24T09:40:00

2018-12-24T09:37:19

De Google Assistent, Alexa (Amazon), Siri (Apple) en Cortana (Microsoft) zijn er het afgelopen jaar allemaal slimmer op geworden. Dat blijkt uit een IQ-test voor kunstmatige intelligentie, met de Google Assistent als winnaar.

Spraakassistenten worden telkens beter in het beantwoorden vanwege de onderliggende techniek, machine learning. Onderzoekers van Loup Ventures namen de proef op de som door de vier grootste AI's 800 vragen voor te leggen en vervolgens te meten of de vraag goed verstaan is, en of het antwoord ook daadwerkelijk juist is.

Cortana achterloper

De Google Assistent snapte 100 procent van de vragen en beantwoordde er 87,9 procent corrent. Siri, Alexa en Cortana scoorden hier ook goed, allen boven de 99 procent. Het verschil zit 'm dan ook vooral in de juiste antwoorden.

Siri gaf de juiste informatie in 74,6 procent van de gevallen en Alexa scoore 72,5 procent van de vragen goed. Cortana heeft nog het meeste te leren, met 'slechts' een score van 63,4 procent.

Telkens slimmer

Voor allen geldt dat ze er de afgelopen twaalf maanden op vooruit zijn gegaan. De Google Assistent en Cortana hadden beide 7 procent meer vragen goed, Alexa 9 procent. Uitschieter is Siri, de spraakassistent van Apple. Deze is in de tussentijd maar liefst 22 procent slimmer geworden.

Opmerkelijk is dat Google beter antwoord geeft op vragen over producten dan Alexa. Dit omdat Alexa verbonden is aan Amazon en eerder geneigd is je een product te laten kopen dan puur info te geven.