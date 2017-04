ISO- en usb-versies van Windows 10 Creators Update nu ook beschikbaar

2017-04-06T21:27:52

2017-04-06T22:35:19

Naast de upgradetool waarmee je je huidige Windows 10-versie kunt upgraden naar de Creators Update, heeft Microsoft nu ook de definitieve ISO's en usb-versie via de Media Creation Tool beschikbaar gesteld. Hiermee kun je een compleet schone installatie van Windows 10 Creators Update uitvoeren.

Dankzij de nieuwe versie van de Media Creation Tool, waarmee je een bootable usb-stick of een dvd van de Windows 10-installatie kunt maken, wordt nu ook de Creators Update via deze manier aangeboden. En dat is goed nieuws voor iedereen die de Windows 10 Creators Update als een schone,nieuwe installatie op een pc wil uitvoeren.

Digitale licentie

Iedere huidige geactiveerde Windows 10-installatie die eerder met een oudere Windows 7 of Windows 8-sleutel is geactiveerd, is in combinatie met je hardwareconfiguratie bekend als geldige Windows 10-licentie. Deze zogeheten Digitale licentie is jouw onbeperkte toegang tot Windows 10 voor de komende jaren.

Als je nu dus een bootable dvd of usb-stick aanmaakt met de nieuwe versie van de Media Creation Tool, kun je dus een schone versie van Windows 10 uitvoeren op jouw computer, en heb je daar geen nieuwe sleutel voor nodig. Sterker nog, in de meeste gevallen hoef je ook je oude sleutel tijdens de installatie niet in te voeren en wordt Windows 10 Creators Update ook meteen automatisch voor je geactiveerd.

Downloaden

Je moet altijd gebruikmaken van de Media Creation Tool om een bootable usb-stick of dvd te maken, want losse ISO-bestanden biedt Microsoft al een tijdje niet mer aan. Dus, download via de onderstaande pagina de Media Creation Tool zodat je de Creators Update ook als een schone installatie kunt uitvoeren op je pc. Op die pagina klik je dan op de knop Hulpprogramma nu downloaden.

Installatie

De installatie verloopt op een iets andere manier dan wanneer je Windows 10 direct bijwerkt door middel van de Ugrade Assistant. In de eerste stappen geef je namelijk op welke toetsenbordindeling er moet worden gebruikt bij de installatie en welke taalinstellingen er moeten worden toegepast.

In de stap die volgt kies je de versie van Windows 10 die je wilt installeren. Let wel op dat je hier exact dezelfde versie kiest die je hiervoor al had: dus had je eerst de Home-versie van Windows 10, dan moet je die nu ook kiezen. Zou je voor bijvoorbeeld de Pro-versie kiezen, dan werkt je oude Windows 7- of 8-installatiecode niet, en kan Windows 10 Creators Update (met of zonder code) niet worden geactiveerd. Je krijgt dan na afloop van de installatie in Windows 10 Creators Update zelf een melding dat je de software dan alleen nog kunt aanschaffen.