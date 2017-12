Jaaroverzicht 2017: Updates en downloads

2017-12-28T10:00:00

2017-12-27T16:05:41

Het einde van 2017 is alweer in zicht, en terwijl we ons klaarmaken voor de jaarwisseling blikken we er in ons jaaroverzicht nog één keertje op terug.

Ook dit jaar hielden we je op de hoogte van het laatste nieuws, hielpen we je op weg met leuke en handige workshops en probeerden we de nieuwste apparaten voor je uit. Welke onderwerpen vonden jullie dit jaar het interessants?

2017: Het jaar van Windows 10-updates

De meerderheid van onze lezers is inmiddels over op Windows 10. Hoor jij daar ook bij? Dan kreeg je het afgelopen jaar te maken met twee grote updates. De Creators Update in april en de Fall Creators Update in oktober. We vertelden je wat er zoal nieuw was en hoe je deze updates veilig kon installeren.

Maar niet iedereen heeft de overstap gemaakt. Ook een groot deel van onze site-bezoekers zit (voornamelijk) nog op Windows 7. Daarom gingen we ook in op het gratis installeren van Windows 10. Let wel: Een van de beschreven methodes werkt nog maar kort. Wil je niet betalen voor de overstap, dan is enige haast geboden.

2017 was hoe dan ook een goed jaar voor Windows 10. Honderden miljoen apparaten draaien er al op en Windows 7 is zo goed als van de troon gestoten. Toch was er ook kritiek, met name op privacy-gebied. Een goede reden om de privacy-instellingen van Windows 10 nog eens te doorlopen, waar we je dan ook mee hielpen.

2017: Illegale downloads aan banden

Voor auteursrechthebbenden was 2017 een goed jaar, voor internetpiraten minder. Na jaren van loze dreigementen werden er door partijen als Stichting Brein en Dutch Filmworks eindelijk fatsoenlijke stappen gezet om illegale downloads aan banden te leggen. Zo werden providers XS4All en Ziggo dit jaar gedwongen om The Pirate Bay te blokkeren.

Het omzeilen van die blokkade is vrij eenvoudig. Zo zijn er een hoop andere torrensites nog gewoon bereikbaar. Als je daarvoor kiest, moet je er sinds kort wel rekening mee houden dat ze je uiteindelijk alsnog weten te vinden. Verwacht wordt dat volgend jaar de eerste schikkingsvoorstellen naar illegale downloaders worden verstuurd, aan de hand van hun ip-adres.

Tja, zo is een goede vpn-dienst langzaam maar zeker onmisbaar aan het worden...

Smartphones in 2017: Goedkoop is geen duurkoop

Dit jaar zagen we op smartphonegebied een duidelijke trend. Toestellen hoeven niet meer peperduur te zijn om geavanceerde functies te bieden, een luxe afwerking te hebben en snelle prestaties neer te zetten. Ook goedkope modellen staan telkens beter hun mannetje. Voor een paar honderd euro heb je al hele degelijke smartphones. Een greep uit onze favorieten:

Lenovo P2 - Allrounder met extreem grote accu

Motorola G5s - Opvolger van de populaire G5

Sony Xperia XA1 - Niet de mooiste, toch heel degelijk

Huawei P10 Lite - Prima specificaties in een luxe behuizing

De beste gadgets van 2017

Ook in 2017 passeerden weer karrevrachten vol nieuwe apparaten de revue. De ene beviel beter dan de ander, en ook dit keer zaten er weer wat uitschieters tussen. We zetten enkele opvallende hoogtepunten nog even voor je op een rij.

New Nintendo 2DS XL - De beste manier om Nintendo 3DS-games te spelen

Sony WS625 - Sportoordopjes met lokale muziekopslag

Sennheiser MKE 2 Elements - Onmisbare microfoon voor GoPro-gebruikers

Fitbit Charge 2 - Een van de beste opties op het gebied van fitnesstrackers

Philips Moda 245C7QJSB - Knap beeld in een nog knapper frame

iWalk Scorpion Powerbank - Veelzijdige powerbank voor al je apparaten

Bose SoundLink Revolve - Niet de goedkoopste, maar wel een van de beste klinkende bluetooth-speakers

TomTom Via 53 - Navigatiesysteem dat via wifi te updaten is

Acer Spin 5 - Deze hybride tablet is een veelzijdige reisgenoot met utistekend scherm

Nintendo Switch - Nintendo is helemaal terug met deze console, die zowel leuk is voor thuis als onderweg

De leukste en nuttigste workshops van 2017

Computer Idee helpt! Dat is ons motto. En workshops staan daaraan ten grondslag. Naast uiteraard de FAQman! De leukste en nuttigste how-to's sommen we nog een keertje voor je op.

Kalender maken met Free Photo Calender - Net op tijd voor 2018

Doe de Google Beveiligingscheck - Weet je zeker dat alles op slot zit?

Handige tips en trucs voor WhatsApp - Wedden dat je ze nog niet allemaal kent?

Werken met Wifi Analyzer - Want niks is zo vervelend als traag internet

Word een Windows Insider - En test als eerste de nieuwste functies

Afbeeldingen aanpassen in Word - Een opfriscursus kan nooit kwaad

Tweedehands verkopen op Facebook - Voor als je het aan de straatstenen kwijtraakt op Marktplaats

Schermafbeeldingen maken met Awesome Screenshot - Voor wie niet genoeg heeft aan de Printscreen-knop

Bestanden converteren met Convertio - Omdat je soms van het ene het andere moet maken

Automatische inhoudsopgave maken - Bespaart veel tijd (en ergernis)

Aan de slag met Paint 3D - De enige echte opvolger van Paint

Zelf lettertypen maken - Om creatief mee uit de hoek te komen

En nog veel, veel meer...

We wensen alle lezers een fijne jaarwisseling toe. Tot 2018!