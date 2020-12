Jaaroverzicht 2020: Ook tech in de ban van corona

Het jaar 2020 loopt op zijn einde en voor velen geen moment te vroeg. Met de eerste vaccins tegen het coronavirus in het vooruitzicht, blikken we terug op de afgelopen twaalf maanden.

De pandemie hield in deze periode de wereld op allerlei vlakken in zijn greep, met ook grote gevolgen voor de techindustrie. Overigens zeker niet alleen nadelige. En er gebeurde meer.

Tekorten en inkopen

Wanneer covid-19 voor het eerst de kop opsteekt in China, merken hardwarefabrikanten dat vrijwel direct. Het land gaat maandenlang in een strenge lockdown, met als gevolg dat ook de fabrieken daar sluiten. Een probleem voor alle westerse bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van de Chinese industrie, waar o.a. smartphone-componenten en processoren worden gefabriceerd. Er ontstaan tekorten waardoor o.a. Apple zich genoodzaakt ziet om de aankondiging van zijn iPhone 12-serie een maand uit te stellen.

Desondanks legt de pandemie de aanbieders van computergerelateerde producten geen windeieren. Het virus duikt in vrijwel alle landen op en om de verspreiding van besmettingen te voorkomen, wordt inwoners veelal verzocht om vooral thuis te blijven. Kantoren sluiten, als ook scholen. Thuis werken en thuis studeren wordt de norm en zo ontstaat er een ware run op computers, laptops, tablets en randapparatuur zoals toetsenborden, muizen en webcams in het bijzonder.

Videobellen en bingewatchen

Werkoverleg vindt plaats op Zoom, Microsoft Teams, Skype of Google Meet. Omdat elkaar fysiek opzoeken lastig is, neemt videobellen voor zowel zakelijk als privégebruik een vlucht. Dat merkt o.a. Facebook, dat het aantal videobelminuten op WhatsApp flink ziet stijgen. Bedrijven buitelen over elkaar heen om dergelijke software en apps te lanceren of aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door premium functies tijdelijk gratis te maken, het aanmeldproces te versoepelen of meer deelnemers per gesprek te ondersteunen.

Streamingdiensten profiteren ook van het vele bankhangen. Netflix heeft een topjaar achter de rug en Disney+ groeit als kool. De Netflix Party-extensie maakt het mogelijk om samen series en films te 'bingen', ieder op op zijn of haar eigen apparaat. Disney+ en NPO Start rollen soortgelijke functies uit. Gaming is eveneens een populair tijdverdrijf. Spelplatform Steam noteert het ene na het andere recordaantal gelijktijdige spelers. De vraag naar de nieuwe Xbox Series X en PlayStation 5 is enorm en beide spelcomputers zijn erg schaars verkrijgbaar.

Visvoer en fabeltjesfuiken

Terwijl we telkens meer tijd aan onze digitale apparaten spenderen, zien ook cybercriminelen hun kans schoon. Zo waarschuwen antivirusfirma's voor coronagerelateerde phishingmails die op grote schaal in omloop zijn. Ook Google stuurt vele miljoenen covid-nepmails regelrecht de spambox in. Vaak worden deze berichten zogenaamd uit naam van gezondheidsorganisaties of werkgevers verstuurd. Maar niet heus. Het blijft dus oppassen geblazen voor verdachte linkjes en bijlagen in e-mails en zelfs phishing-sms'jes.

Sociale media hebben eveneens hun handen vol aan het bestrijden van nepnieuws rond corona. Misleidende advertenties worden verboden en Twitter waarschuwt zodra je iets deelt zonder het hele bericht te hebben gelezen. Ook worden tweets met onjuiste informatie telkens vaker afgeschermd. Google-advertenties mogen niet meer op sites met complottheorieën en YouTube richt een speciale sectie in met betrouwbare video's.

Een druppel op een gloeiende plaat? De meeste mensen zouden sociale media niet als een betrouwbare nieuwsbron zien. Het fenomeen 'fabeltjesfuik' - door Zondag Met Lubach bedacht - wordt echter bijna Van Dale's woord van het jaar en verwijst naar de algoritmen van sites als YouTube, die erop gericht zijn het eigen gelijk te versterken. Het gevolg is dat complotdenkers telkens luider van zich laten horen. Zowel online als op straat.

Corona-apps en downs

Uiteraard moeten we ook nog even stilstaan bij de corona-app. Bron- en contactonderzoek blijkt een van de belangrijkste wapens in de strijd tegen covid. Al snel rijst de vraag: 'zou dit niet automatisch kunnen, bijvoorbeeld via een smartphone-app'? Verschillende landen proberen in recordtempo zogeheten contacttracing-apps uit de grond te stampen, waaronder Nederland. Zonder slag of stoot gaat dit echter niet. Zo worden er terecht grote vraagtekens gezet bij het veiligheids- en privacy-aspect.

Zodoende slaan Apple en Google de handen ineen om een eigen traceersysteem te ontwikkelen, waarbij gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Het uitwisselen van tijdelijke bluetooth-codes die niet naar individuele personen te herleiden zijn, staat hierbij centraal. Bijkomend voordeel is dat de meeste smartphones op iOS of Android draaien, zodat de meeste toestellen er geschikt voor zijn. Maar helaas niet alle. Bepaalde oudere telefoons vallen buiten de boot.

In augustus lanceert de Nederlandse overheid landelijk de CoronaMelder-app en inmiddels is deze meer dan 4 miljoen keer gedownload. Dagelijks krijgen naar schatting 10.000 gebruikers een melding dat ze langer dan een kwartier bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest. Hen wordt aangeraden om snel een coronatest te laten uitvoeren. Zo draagt de app toch nog zijn steentje bij. Wat de uiteindelijke impact is geweest op het indammen van de covid-verspreiding in ons land, moet nog blijken.

Windows 10 in 2020: Voorzichtige voorgang

Zoals elk jaar staan we in het bijzonder nog even stil bij Windows 10. Microsoft blijft immers maar aan dit besturingssysteem sleutelen. Wel op een lager pitje dan gewoonlijk, want ook dit bedrijf moet zijn werkwijze door de coronapandemie aanpassen. De mei 2020-update en oktober 2020-update komen wel als gepland uit, maar ze brengen dit keer beide geen grote veranderingen aan het besturingssysteem. Ook spannende nieuwe functies ontbreken grotendeels.

De recente oktober-update springt nog het meest in het oog. Zo is het startmenu gemoderniseerd met een frisse look terwijl de oude Edge-browser vervangen is door een verbeterde variant, die op de browserengine Chromium draait. Er is al maanden aan deze browser gewerkt en veel Windows 10-gebruikers hebben 'm ook al op hun systeem staan. Schijnbaar naar tevredenheid en dus niet zonder succes, want voor het eerst in jaren stijgt het marktaandeel van Edge weer. Zo worden websites nu al vaker bezocht in Edge dan in Firefox. Er zit dan ook wel enige druk achter. Veel sites openen intussen niet meer in Internet Explorer, bijvoorbeeld.

Aan het begin van het jaar stopt Microsoft de ondersteuning voor Windows 7, met opnieuw het verzoek om naar Windows 10 over te stappen. Sindsdien komen er namelijk geen veiligheidsupdates meer uit voor het verouderde besturingssysteem. Het bericht blijkt niet gericht aan dovemansoren want mede door deze laatste push viert het bedrijf in mei een nieuwe mijlpaal. Er zijn dan wereldwijd meer dan een miljard Windows 10-apparaten actief in gebruik.

Waar 2020 al met al een enigszins rustig jaar was voor Windows 10, lijkt 2021 wel degelijk voor de nodige opschudding te zorgen. Al vroeg staat de lancering van Windows 10X gepland, een nieuwe lichtgewicht versie van het besturingssysteem dat geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten en dan met name zogeheten foldables. Daarnaast zijn er plannen om de vormgeving van het reguliere Windows 10 danig op de schop te nemen. Genoeg om op dit gebied naar uit te kijken, nietwaar?

We sluiten het jaaroverzicht graag af met enkele leuke, handige workshops die we de afgelopen periode gepubliceerd hebben. Een fijne jaarwisseling en een gezond 2021 gewenst, namens de redactie van Computer Idee!

