Jaaroverzicht 2018: Bewuster het nieuwe tech-jaar in

2018 zit er bijna op en we kunnen gerust stellen dat het een bewogen tech-jaar was. Weinig Nederlanders kunnen nog om technologische ontwikkelingen heen, altijd met internet verbonden zijn wordt telkens meer de norm.

Eveneens worden we ons bewuster van de nadelen die daar ook aan kleven. Welke onderwerpen bepaalden de agenda het afgelopen jaar het meeste? We zetten ook de leukste workshops en onze favoriete producten van 2018 op een rij.

2018: Jaar van privacy-schandalen

Een bekend citaat luidt: 'als je er niet voor betaalt, ben je niet de klant maar het product'. Grote tech-bedrijven als Google en Facebook verdienen goud geld aan de gegevens die je ze verstrekt door van hun diensten gebruik te maken. Adverteerders hebben daar immers wel oren naar, zo kunnen ze heel gericht hun producten aansmeren. Lange tijd was daar nauwelijks toezicht op, tot begin dit jaar in heel Europa de de Algemene Verordening Gegevensbescherming inging - ook bekend als AVG en de privacy-wet.

Wie herinnert zich niet de lawine aan e-mails van online diensten die opnieuw om je toestemming vroegen voor het verwerken van je persoonlijke gegevens, een direct gevolg van de strengere regels waar zij nu aan moeten voldoen. Voor internetgebruikers (en wie is dat tegenwoordig niet) is het nu inzichtelijker welke data wordt bewaard, en wat daar mee gedaan wordt. Vervelend is wel dat je geen website meer kunt openen zonder pop-ups met meerdere keuzemenu's rond privacy. Daardoor kan de wet averechts werken.

Waar je voorheen nog vaak hoorde 'ik heb toch niks te verbergen', vragen telkens meer mensen zich tegenwoordig af of ze hun gegevens wel bij dergelijke bedrijven willen parkeren. Dit mede gestuwd door een groot privacy-schandaal dat bij Facebook plaatsvond. Het bedrijf Cambridge Analytica kreeg 87 miljoen profielen in handen en misbruikte die voor politieke doeleinden. Verontwaardigde gebruikers verwijderden hun accounts en Facebook-baas Zuckerberg moest zich juridisch verantwoorden.

Al met al zal Facebook niet zo wakker liggen van de verdwenen accounts. Een druppel op de gloeiende plaat, want ondanks alles neemt het aantal Facebook-gebruikers wereldwijd nog altijd toe. Toch valt ook op dat Facebook-gebruik met name onder jongeren alsmaar afneemt. Geen onbelangrijke doelgroep in de tech-industrie. Rond het sociale netwerk hangt nu een stigma van onbetrouwbaarheid. Veel mensen blijven tegen wil en dank plakken omdat ze denken er niet meer zonder te kunnen.

Microsoft blundert met Windows 10-updates

Windows 10 heeft een roerig jaar achter de rug. Microsoft bracht dit jaar twee grote updates uit en in beide gevallen ging dat niet zonder slag of stoot. De april-update was als eerste aan de beurt en kwam later uit dan verwacht doordat gebruikers spontaan blue screens of death om de oren kregen. Voor een selecte groep met Intel-ssd's liep het ook mis, de update zorgde voor crashende pc's. Toch ging de uitrol al met al relatief vlekkeloos. Na drie maanden stond de update op het merendeel van alle Windows 10-pc's.

Stilte voor de storm wellicht, want met de oktober-update ging het erger mis. Nadat Microsoft deze uitbracht, kwamen verhalen boven drijven van gebruikers die na het installeren van de update ineens al hun persoonlijke bestanden kwijt waren. Zomaar verwijderd. Microsoft erkende de bug en vloot de update direct terug. Het bedrijf riep actief op om de update vooral niet te installeren. Het bleef vervolgens een maand stil. De verbeterde update is nu ongeveer anderhalve maand uit. Heb jij hem inmiddels binnen?

We moeten het (weer) even hebben over wachtwoorden

Hoe langer je actief bent op internet, hoe meer accounts je doorgaans hebt. Of het nu voor e-mail is, internetbankieren of voor online diensten als Spotify en Netflix - je komt niet om gebruikersnamen en wachtwoorden heen. De meeste mensen kennen het belang van veilige wachtwoorden wel, want cybercrime is ook in 2018 een veel gebezigde term. Ransomware is een minder grote dreiging dan vorig jaar, nu is het juist phishing wat de klok slaat. Gelukkig zijn we ons telkens bewuster van de gevaren.

Doe je aangifte van hacking, dan is de kans klein dat de dader wordt gepakt. Voorkomen is beter dan genezen. Toch zijn veel Nederlanders nog steeds hardleers. Bijna de helft van ons gebruikt hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts, die bovendien vaak envoudig te raden zijn. Ook dit jaar is het wachtwoord '123456' wereldwijd het meest aangetroffen in datalekken. Of denk aan '1234' als beveiliging van het betaalsysteem van regionale busmaatschappij Keolis.

De wachtwoorden van 3,3 miljoen Nederlanders lagen tevens kort op straat, voor velen toch even schrikken. Tweetrapsverificatie is daarnaast ook nog niet echt ingeburgerd. Slechts 10 procent van de Gmail-gebruikers schakelt deze optie in.

Daarom nogmaals wat handige tips voor verantwoord wachtwoordgebruik. Kies zover dat toegestaan is een wachtwoordzin die lekker lang is - eenvoudig te onthouden, moeilijk voor computers om te kraken. Gebruik dit wachtwoord niet voor meerdere accounts, hoe vervelend het ook is om ze allemaal bij te houden. Wil je dit klusje uit handen geven, installeer dan een wachtwoordmanager. Deze software maakt sterke wachtwoorden voor je aan en bewaart ze veilig in een kluis.

Het internet-of-things is overal

De trend is al eerder in gang gezet, maar in 2018 liep het de spuigaten uit: de opkomst van het internet-of-things. Ieder product heeft tegenwoordig een internetverbinding nodig... aldus de fabrikanten van desbetreffende producten. Van de Nederlandse consument hoeft het nog niet zo nodig. Men ziet het nut er niet zo van in en vindt het de hoge kosten niet waard.

Ook haal je er nieuwe beveiligingsrisico's mee in huis. De apparaten zijn online aangesloten, dus zijn ze een doelwit voor hacks. Momenteel wordt er dan ook gewerkt aan wettelijke veiligheidseisen voor slimme apparatuur. Denk aan verplichte updates voor een bepaalde tijd na aanschaf. Voldoen gadgets hier niet aan, dan kan een verkoopverbod gaan gelden.

Onze favoriete producten van 2018

Gadgets! Ook in 2018 werden we daar weer mee overladen. Welke zijn je zuurverdiende centjes waard? Om daar achter te komen, testen we ze maar al te graag en lees je bij ons een onafhankelijk oordeel. We doen een greep uit onze favoriete producten van het afgelopen jaar, die dus een prima koop zijn.

De leukste workshops van 2018

Ons motto: Computer Idee helpt! Niet alleen geeft de Faqman dagelijks antwoorden op brandende computer-vragen, ook lees je bij ons vaak allerhande workshops. Dat waren er ook in 2018 weer honderden. Daarom hieronder een selectie van de leukste.

De redactie van Computer Idee wenst je een prettige jaarwisseling en een gezond 2019 toe!