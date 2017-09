JBL Everest: bergen van geluid

2017-09-14T14:00:00

2017-09-05T11:40:25

Een van onze favoriete koptelefoons is inmiddels nog een stukje beter geworden. JBL komt namelijk met een verbeterde versie van de Everest 750 NC, een noisecancelling-hoofdtelefoon met een strak design.

Laten we wel wezen: niet alleen het oor, maar ook het oog wil wat. Naast de afwerking van de nieuwe JBL Everest Elite is ook het geluid verbeterd, met een diepere bas, maar vooral ook helderder geluid bij hoge tonen. Dat was namelijk een van de weinige dingen die we minder sterk vonden in het originele model.



De JBL Everest kost € 299,–.