JBL Go 3: Meeneem-speaker met handig lusje

2021-01-21T14:00:00

2021-01-21T09:35:07

JBL's Go 2-speaker is alweer sinds 2018 op de markt. Hoog tijd voor een opvolger dus, en die is er nu in de vorm van de JBL Go 3.

Verwacht daarvan een betere geluidskwaliteit in een soortgelijke compacte behuizing, dit keer met een geïntegreerde lus zodat-ie eenvoudiger mee te dragen is. Het speakertje is waterdicht en stofbestendig.

Zonder microfoon

Opvallend genoeg is er dit keer geen microfoon voor handsfree bellen aanwezig. De batterijduur is opnieuw vijf uur. JBL verkoopt de speaker voor 39,99 euro.