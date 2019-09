JBL Link Bar maakt smart tv nog slimmer

2019-09-03T14:00:00

2019-09-03T08:23:46

De JBL Link Bar is niet zomaar een soundbar voor onder de tv, maar eentje die Android TV erbij opstart. Een willekeurige televisie krijgt er daardoor allerlei slimme functies bij.

Zo is spraakbediening mogelijk via de Google Assistent, niet alleen voor films maar ook voor het aansturen van andere slimme apparaten in je huis. Daarnaast zit er een Chromecast in verwerkt.

Microfoon uit

Media vanaf je smartphone is op deze manier langs de soundbar naar de televisie te streamen. Wie de spraakassistent niet vertrouwt, kan de microfoon overigens uitschakelen. De adviesprijs is 399 euro.