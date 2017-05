JBL Playlist heeft ingebouwde Chromecast

2017-05-16T11:05:18

2017-05-16T11:14:17

Betaalbare multiroom is tegenwoordig vaak een combinatie van een (soort) Google Audiocast en een gewone goedkope speaker. JBL heeft deze ontwikkeling blijkbaar met argusogen gevolgd en brengt een speaker op de markt met een ingebouwde Google Chromecast: de JBL Playlist.

Google

Door een Chromecast in een speaker te bouwen, geeft JBL de Playlist alle functionaliteit die we van Google gewend zijn. Zo maakt de speaker verbinding met het netwerk, waardoor je niet meer dichtbij de speaker hoeft te blijven zoals dat bij een bluetooth-verbinding het geval is. Daarnaast kun je speakers eenvoudig koppelen voor multiroom en als klap op de vuurpijl heb je dankzij diensten als Spotify en Pandora toegang tot miljoenen nummers.

Het is een interessante ontwikkeling om meerdere redenen. Multiroom-systemen als HEOS by Denon en Sonos zijn vaak bijzonder prijzig, waardoor veel consumenten een Chrome- of Audiocast op een gewone speaker aansluiten voor soortgelijke functionaliteit. Dit werkt doorgaans prima, maar ziet er door de aparte dongel vaak minder strak uit als speakers van Sonos of HEOS.

Multiroom

Door de Chromecast in de speaker te bouwen, ziet de JBL Playlist er net zo strak uit als andere multiroom-systemen. Toch is de JBL Playlist door het toevoegen van een Chromecast niet enorm goedkoper dan de concurrentie. Met een prijskaartje van 179 euro, is de JBL Playlist net zo duur als de HEOS 1 en slechts iets goedkoper dan de Sonos Play 1 van 229 euro.

Kan de kwaliteit van de JBL Playlist op tegen de kleinere multiroom-speakers van Sonos en Denon? Krijgen we straks ook een JBL Playlist 2 en 3 of een JBL Playlist Bar? De tijd zal het leren.