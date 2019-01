Je komt niet om de Google Assistent heen op CES

2019-01-09T11:07:00

2019-01-09T11:04:09

Op de Consumer Electronics Show te Las Vegas is er uiteraard veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op smart home-gebied. Een van de grote spelers is Google met zijn Google Assistent, die nieuwe functies krijgt en in telkens meer apparaten aanwezig is.

De Google Assistent is inmiddels op een miljard gadgets te vinden en verstaat 30 verschillende talen. Waaronder sinds kort Nederlands. We moesten daar relatief lang op wachten, maar in de afgelopen vijf maanden is wel gebleken dat we de technologie als geen ander land omarmden.

In de praktijk is het nog steeds vaak zo dat de spraakassistent je niet goed begrijpt tenzij je hele specifieke commando's geeft. Desondanks kwam de AI van Google als slimste uit de bus in een IQ-test, waar ook Alexa van Amazon, Siri van Apple en Cortana van Microsoft aan meededen.

Vertaalhulp

Een van de manieren waarop de Google Assistent slimmer wordt, is in de integratie met Google Maps. Naast navigeren van a naar b kun je daarin binnenkort ook tussenstops opvragen of een berichtje opstellen naar degene waar je heen rijdt, met informatie over wanneer je aankomt.

Ook nieuw is een de Interpreter Mode. De spraakassistent doet dan dienst als tolk tussen twee personen die elkaars taal niet spreken. Zolang je netjes om en om praat, vertaalt Google Assisten het gesprek live.

Om van de Google Assistent gebruik te maken, heb je natuurlijk een apparaat nodig dat er ondersteuning voor biedt. Dat zijn er telkens meer, zo blijkt tijdens CES opnieuw.

Aan gadgets geen gebrek

Zo kondigt Lenovo zijn Smart Clock aan, een slimme wekker die 's ochtends de lampen voor je aandoet en je een overzicht van je dag voorschotelt: je agenda-afspraken, het nieuws, weerbericht en file-informatie, bijvoorbeeld.

Of wat te denken van de Whirlpool KitchenAid. Dit keukenhulpje trekt informatie uit Yummly, een zoekmachine voor recepten. Stap voor stap wordt je geholpen bij het bereiden van de lekkerste gerechten. Het apparaat is waterbestendig, wel zo handig gezien de plaatsing.

Verder maakt Sonos bekend dat de Sonos One, Sonos Beam en andere, niet nader genoemde Sonos-speakers spoedig ondersteuning voor de Assistent krijgen middels een software-update. Samsung geeft daarnaast aan televisies te ontwikkelen met de spraakassistent ingebouwd.

Google Assistent Connect

Tot slot wil Google het voor fabrikanten eenvoudiger maken om de Assistent aan te bieden in hun eigen hardware. Daarvoor is het Google Assistent Connect-platform verzonnen: 'domme' apparatuur is daarmee eenvoudiger van slimme functies te voorzien.

Elektronica-bouwers hoeven enkel een chip te integreren die communiceert met een slimme speaker, waar de Google Assistent deel van uitmaakt. Zoals de Google Home. Ze hoeven hun producten dan bijvoorbeeld niet meer zelf van speakers te voorzien.

Voordeel voor consumenten is dat ze straks met één slimme speaker een heleboel apparaten tegelijk kunnen aansturen. Met deze aanpak gaat Google Amazon achterna, dat op dit gebied met Alexa koploper is.