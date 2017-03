Je parkeerplaats terugvinden met Google Maps

2017-03-20T17:01:00

2017-03-20T16:59:16

Je auto terugvinden na een dagje shoppen wordt een stuk makkelijker dankzij Google Maps. Vanaf vandaag kun je in die app aangeven waar je eerder op de dag geparkeerd hebt, wat aangegeven wordt met een blauwe P.

Dat werkt als volgt. Eerst tik je op de blauwe bolletje, wat je locatie aangeeft. De optie 'Je parkeerplaats opslaan' komt tevoorschijn. Meer hoef je in principe niet te doen. Maar op een drukke parkeerplaats of in een parkeerkelder heb je daar natuurlijk niet zoveel aan. Daarom zijn er meer opties.

Voeg zelf info toe

Zodra je op het P-icoontje drukt, kun je allerlei informatie toevoegen. Je kunt er zelf opmerkingen bij plaatsen, maar je kan ook aangeven wanneer je parkeerkaartje is afgelopen. Maps houdt dan netjes de tijd bij, zodat je op tijd terug kunt lopen. Tot slot kun je nog foto's toevoegen, de parkeerlocatie delen met contacten of de P weer van de kaart wissen.