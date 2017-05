Je persoonlijke bestanden doorzoeken met Google

2017-05-29T11:13:00

2017-05-29T11:10:40

De zoekmachine van Google is voortaan ook te gebruiken om persoonlijke bestanden en e-mails terug te vinden die je bij de verschillende Google-diensten hebt opgeslagen. Je hoeft daardoor niet meer iedere dienst apart langs te gaan.

Wie de verscheidene diensten en apps van Google gebruikt, weet dat dit gauw onoverzichtelijk kan worden. Kalenderafspraken in Agenda, e-mails in Gmail, foto's in Google Foto's en overige bestanden in Drive - het is een hele klus om te onthouden waar alles opgeslagen staat. Nu kun je dat gewoon via de standaard zoekmachine van Google zelf opzoeken.

Zo werkt het

Het werkt als volgt. Je gaat naar Google en typt daar je zoekterm in. Vervolgens klik je bovenaan op Meer, naast Afbeeldingen, Nieuws, enzovoorts. In het menu dat tevoorschijn komt, klik je op Persoonlijk. Nu toont Google alle e-mails, agenda-afspraken en Google-foto's die bij je zoekopdracht aansluiten. Je moet wel ingelogd zijn op je Google-account, anders werkt het niet.

Overigens kunnen anderen niet jouw bestanden vinden wanneer zij Googlen. Deze resultaten zijn alleen voor jouw ogen bestemd. Vooralsnog is er geen ondersteuning voor Google Drive, maar de verwachting is dat die er snel komt.