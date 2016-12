Jip en Janneke gaan met de tijd mee

2016-12-20

2016-12-20T09:30:50

Om tekenares Fiep Westendorp te eren pakt HEMA uit met verschillende Jip en Janneke-gadgets, waarvan we je deze usb-stick in de vorm van het hondje Takkie niet willen onthouden.

Westendorp zou dit jaar haar honderdste verjaardag hebben gevierd. Jarenlang was zij verantwoordelijk voor de illustraties bij de verhalen van Annie M.G. Schmidt, waaronder ook voor Jip en Janneke.

8 GB

In 2004 overleed ze, maar haar tekeningen en personages zijn natuurlijk even onsterfelijk als tijdloos. Op de usb-stick is ruimte voor 8 GB aan bestanden, voor 8,50 euro.