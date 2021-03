Jonge Twitter-hacker krijgt drie jaar cel

2021-03-17T11:20:00

2021-03-17T11:18:08

Het inbreken op meerdere prominente Twitter-accounts komt een jonge hacker duur te staan. De 18-jarige Graham Ivan Clark uit Florida is tot een driejarige celstraf veroordeeld, met daarna nog een proeftijd van drie jaar extra.

Vorig jaar juli brak de tiener (toen 17 jaar) in op de Twitter-accounts van onder meer Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Kanye West en Apple. Daardoor leek het alsof zijzelf hun Twitter-volgers opriepen om duizend dollar in Bitcoin over te maken, met de belofte om het bedrag verdubbeld weer terug te sturen. Wees er snel bij, las de tweet, want het aanbod is maar een half uur geldig.

Velen gingen daar blijkbaar op in, want Clark harkte op deze manier rond de 117.000 dollar aan Bitcoin binnen. Toen duidelijk werd dat meerdere grote accounts dezelfde boodschap de wereld in stuurden, trok Twitter aan de noodrem. Alle geverifieerde accounts (met een blauw vinkje) konden tijdelijk niets meer posten, terwijl de platformhouder de 'Great Twitter Hack' onderzocht.

Met hulp

Clark bleek samen met twee anderen in handen te zijn gekomen van de inloggegevens van een Twitter-medewerker. Daarmee kregen ze toegang tot de interne systemen van het sociale netwerk en langs die route konden ze de accounts van Twitter-gebruikers overnemen. Clark is nu de eerste die zijn straf te horen heeft gekregen, de andere verdachten wachten nog op hun eventuele veroordeling.