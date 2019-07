Jonge WhatsApp-fraudeur in de kraag gevat

2019-07-10T11:40:00

2019-07-10T11:33:46

Wees altijd erg voorzichtig met online betaalverzoeken van onbekenden, zo blijkt maar weer eens. De politie heeft een 19-jarige Groninger aangehouden op verdenking van WhatsApp-fraude. Hij zocht zijn slachtoffers uit op Marktplaats.

De werkwijze ging als volgt. De verdachte zocht contact met mensen die spullen aanboden op Marktplaats. Hen vroeg hij vervolgens via WhatsApp om 0,01 cent naar hem over te maken. Zogenaamd om te controleren of het rekeningnummer wel bestond, maar eigenlijk om die gegevens te stelen. De Tikkie-link die daarvoor werd verzonden, leidde namelijk naar een phishing-site.

Ruim 30 mensen kwamen met de oplichter in aanraking en de financiële schade is gezamenlijk maar liefst 35.000 euro. Misschien denk je dat je hier zelf niet zo snel in zou trappen. Maar in een onbewaakt ogenblik zou het je zomaar eens kunnen overkomen. Met name omdat deze manier van cybercrime het afgelopen jaar sterk is toegenomen.

Tikkei?

Hoe weet je of je met een oplichter te maken hebt? In het voorbeeld dat de politie deelde, is te zien dat er een typefout in de Tikkie-link staat. Typerend voor een phishing-aanval. Wees altijd alert op links die een opvallende url hebben. Hetzelfde geldt voor mail-adressen. En word je benaderd via WhatsApp, laat de ander dan eerst zijn identiteit bewijzen. Bijvoorbeeld door diegene te bellen.