JPEG XS-bestandsformaat voor video-streaming onthuld

2018-04-16T09:39:00

2018-04-16T15:44:53

JPEG is een populair bestandsformaat voor afbeeldingen, die dankzij de gebruikte compressie weinig schijfruimte in beslag nemen. De makers ervan komen nu met een nieuw formaat, JPEG XS.

JPEG XS is niet de opvolger van JPEG, de twee bestaan straks naast elkaar. Het XS-formaat is bedoeld voor het streamen van video en voor gebruik in virtual reality-toepassingen. Om de kwaliteit van de beelden hoog te houden, is er minder sprake van compressie dan bij JPEG-bestanden.

Toch is het bestandsformaat volgens de Joint Photographic Experts Group (afgekort JPEG) zo geoptimaliseerd dat het ondanks de bestandsgrootte zonder merkbare vertraging gestreamd kan worden over wifi- en 5G-netwerken.

Veel toepassingen

De bedoeling is straks dat videobewerkingssoftware er ondersteuning voor krijgt, zodat filmbestanden als JPEG XS geëxporteerd kunnen worden. Maar ook professionele camera-apparatuur, drones en zelfs autonome voertuigen moeten er straks mee overweg kunnen.

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft alvast interesse getoond in JEPG XS om beelden vanuit de ruimte straks efficiënter naar de aarde te kunnen sturen. Voor die tijd moet de standaard wel nog door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) worden goedgekeurd.