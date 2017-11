Kaas bovenop in vernieuwde cheeseburger-emoji

2017-11-29T11:49:00

2017-11-29T11:46:31

Google heeft gehoor gegeven aan Android-gebruikers die het oneens waren met de volgorde van de ingrediënten op de cheeseburger-emoji. Die emoji is nu dan ook vernieuwd.

Tot voor kort was de cheeseburger van Google belegd met kaas, een hamburger, een tomaat en sla. Maar vorige maand wees een Twitter-gebruiker het bedrijf er op dat die volgorde niet juist is. De kaas moet immers op de hamburger, zodat deze lekker over de burger kan smelten in plaats van over het broodje.

De soortgelijke emoji van Apple klopte wat dat betreft wel. Google-topman Sundar Pichai liet destijds weten gelijk met een oplossing aan de slag te gaan. En nu is het zo ver: een nieuwe cheeseburger-emoji staat klaar, met kaas boven.

Even wachten nog

Het duurt nog wel een poosje voor je de nieuwe burger zelf kunt gebruiken. Deze zit namelijk in de Android 8.1, de allernieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. 0,3 procent van alle Android-smartphones draait nog maar op Android 8.0.

Google maakte van de gelegenheid gebruik om ook de bier-emoji te vernieuwen. In de eerdere versie zweeft het schuim boven het bier, terwijl het er natuurlijk bovenop hoort te drijven.