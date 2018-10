Kabinet wil verplichte updates voor slimme apparaten

2018-10-08T09:53:00

2018-10-08T09:42:50

In de nabije toekomst worden fabrikanten van slimme apparatuur verplicht om voor een bepaalde tijd veiligheidsupdates te blijven aanbieden. Doen ze dit niet, dan kan er een verkoopverbod gaan gelden. Dat blijkt uit een nieuwe kamerbrief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer.

Momenteel wordt er op Europees niveau gewerkt aan regels rond de minimale veiligheidseisen van het internet-of-things. Daarin moet ook wettelijk worden vastgesteld dat fabrikanten bij een software-update niet zomaar kernfuncties van een apparaat mogen verwijderen.

Veel consumenten storen zich bijvoorbeeld aan apps die ineens van smart-tv's verdwijnen. Tevens komt het voor dat apparaten niet meer (volledig) werken wanneer nieuwe gebruiksvoorwaarden niet worden geaccepteerd.

Webwinkels en providers

Het moet voor consumenten ook duidelijker worden waar ze terecht kunnen als hun gadgets niet meer naar behoren werken, en wat dan hun rechten zijn. Dat heeft onder andere betrekking op kopen via webwinkels: wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste afhandeling?

Tot slot spelen internetproviders nog een rol. Die zouden hun klanten kunnen waarschuwen wanneer onveilige apparaten op hun netwerk worden aangetroffen.

Bel-me-niet

In de kamerbrief wordt tevens gesproken over een verbod op telemarketing. Nu mag je nog gewoon gebeld worden door telefonische verkopers. Wil je dit niet, dan schrijf je je in voor het Bel-me-niet-register. Straks is het juist andersom: men mag je alleen bellen als je daar van tevoren expliciet toestemming voor hebt gegeven.