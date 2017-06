Kamperende hackers op Nederlands festival SHA2017

2017-06-26T16:27:00

2017-06-26T16:24:49

Van 4 tot 8 augustus vindt in Zeewolde een bijzonder festival plaats, niet voor muziek en artiesten maar speciaal voor hackers: Still Hacking Anyway 2017.

Voor het evenement wordt een camping opgezet, waar hackers van over de hele wereld kunnen blijven overnachten. Doel van de bijeenkomst is met name om van elkaar te leren. Er worden lezingen en workshops gehouden, films vertoond en nog veel meer.

Enkele onderwerpen die dit jaar op de agenda staan zijn onder meer sociale media, verkiezingen, 'biohacking' (denk aan onderhuidse chips) en het internet-of-things. Drone-races staan ook op het programma, en bezoekers worden uitgedaagd om Tesla's te hacken.

Kosten

Tickets zijn te koop vanaf 250 euro. Dat lijkt duur, maar die prijs geldt wel voor de volledige duur van het evenement. Bezoekers krijgen ook een elektronische badge, die draadloos met andere badges kan communiceren en waarop men zelf hacks kan programmeren.

Foto: Niek Blankers