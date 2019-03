Kaspersky Lab in de clinch met Apple

2019-03-20T11:46:00

2019-03-20T11:53:44

Na Spotify heeft ook beveiligingsexpert Kaspersky Lab een appeltje te schillen met Apple. Het bedrijf stapt in zijn thuisland naar de Russische mededingingsautoriteit FAS, omdat er met de voorwaarden van de App Store sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie.

De stap wordt gezet nadat Apple aandrong op aanpassingen van de Kaspersky Safe Kids-app. Die applicatie laat ouders onder meer bepalen welke apps toegankelijk zijn voor hun kinderen; waaronder ook het blokkeren van Apple's eigen Safari-browser. En dat staat Apple niet meer toe.

Volgens Kaspersky is de timing van dat besluit opmerkelijk, omdat de Safe Kids-app al drie jaar zonder problemen aangeboden werd. Maar sinds iOS 12 beschikbaar is, biedt Apple soortgelijke functies aan onder de naam Schermtijd. Dat kan geen toeval zijn, aldus Kaskersky.

Spotify achterna

Het bedrijf beticht Apple nu van machtsmisbruik. Op het gebied van ouderlijk toezicht zou Apple het heft in eigen handen nemen, door belangrijke onderdelen in apps van derden te verbieden. Eerder deze week klopte Spotify bij de Europese Commissie aan met een vergelijkbaar verhaal.

De streamingdienst is het ermee oneens dat Apple 30 procent van Spotify's abonnementskosten voor zichzelf houdt. Als Spotify geen inkomsten wil mislopen, moet het op iPhones en andere Apple-apparaten duurdere abonnementen aanbieden. En dat maakt Apple Music dan weer een stuk aantrekkelijker...

Oneens

In het geval van Spotify is Apple het niet eens met de aantijgingen. Het bedrijf stelt onder andere dat Spotify alle voordelen wil van de App Store, zonder financieel bij te dragen aan het platform. In het geval van Kaspersky is het nog afwachten op een reactie.