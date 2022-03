Kaspersky Lab wederom als dreiging bestempeld

2022-03-29T09:26:32

2022-03-29T09:36:20

De Russische antivirusprogrammamaker Kaspersky Lab is wederom als bedreiging bestempeld. Dit keer gebeurt dat door de Amerikaanse communicatiewaakhond.

De FCC, Federal Communications Commission, in de Verenigde Staten plaatste Kaspersky Lab op de zwarte lijst met bedrijven die “een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid” aldaar. Daardoor kunnen Amerikaanse bedrijven, die subsidie krijgen van de overheid, geen zaken meet doen met de Russische onderneming.

Kaspersky Lab noemt dit ‘een politiek besluit’

Uiteraard is het zo dat Kaspersky Lab het hier niet mee eens is. In een verklaring laat het bedrijf weten dat het teleurgesteld is in dit besluit. Daarnaast zou het besluit niets te maken hebben met de technische kant van het verhaal, maar juist politiek geladen zijn.

Onlangs kreeg Kaspersky vergelijkbaar nieuws te verwerken, toen bleek dat de Duitse overheid het ondernemingen afraadt de producten van de Russische softwaremaker te gebruiken. Destijds gaf Kaspersky hetzelfde statement af. Ook dat besluit zou op basis van politieke gronden gemaakt zijn en dus te maken hebben met de Russische invasie in Oekraïne.

De Nederlandse regering gebruikt de antivirussoftware uit Rusland al jaren niet meer. Sinds 2018 gebeurt dat niet meer “uit voorzorg”, maar de overheid heeft nooit duidelijk uitgelegd waarom dat besluit genomen werd.