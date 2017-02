KasperskyOS: Beveiligd besturingssysteem voor slimme apparaten

Slimme apparaten zijn een gewild nieuw doelwit voor cybercriminelen. Kaspersky (bekend van zijn antivirus-software) start dan ook de verkoop van zijn eigen beveiligde besturingssysteem voor het internet-of-things, KasperskyOS.

Als het verbonden is met internet, kan er op ingebroken worden. Routers, printers en webcams kunnen bijvoorbeeld geïnfecteerd worden door malware. Vervolgens worden die apparaten (vaak zonder dat de eigenaar ervan op de hoogte is) ingezet om DDoS-aanvallen mee uit te voeren, om zodoende websites offline te krijgen.

Onderzoekers toonden eerder ook al aan dat het mogelijk is om een slimme thermostaat te infecteren met ransomware. Slachtoffers zouden dan pas weer hun verwarming in kunnen stellen nadat ze losgeld hebben overgemaakt. Allerlei redenen waarom Kaspersky nu zelf met een besturingssysteem komt voor dit soort apparatuur.

Voor de makers

Overigens is KasperskyOS al 15 jaar in ontwikkeling. Nu is het ook daadwerkelijk te koop. De gemiddelde consument heeft daar niet zoveel aan, maar fabrikanten van domotica wel degelijk. Het besturingssysteem is tevens gericht op auto's, want ook die worden telkens slimmer.

KasperskyOS is er specifiek op toegespitst dat hackers niet hun vijandige code kunnen injecteren. Het OS detecteert dat direct en neemt dan maatregelen. Voor de makers van slimme apparaten een uitdaging, want ze moeten bij het ontwikkelen van de software zich precies houden aan de regels die Kaspersky heeft ingebouwd. Ieder foutje in de code is er een te veel. Volgens Kaspersky is het dan ook niet het snelste OS om voor te ontwikkelen, maar wel het veiligste.