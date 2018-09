Kassaloos winkelen met smartphone bij Albert Heijn

2018-09-24T09:45:00

2018-09-24T09:42:42

Albert Heijn introduceert in navolging van Amazon het concept kassaloos shoppen. Je hebt daarvoor alleen een zogeheten tap to go-kaart nodig, in combinatie met een smartphone-app.

Twee Albert Heijn to go-locaties zijn nu met het systeem uitgerust, beide in het Academisch Medisch Centrum. Volgende week komt daar ook de AH to go bij het metrostation van Amsterdam Centraal bij. Uiteindelijk zijn alle AH to go's aan de beurt.

Prijskaartjes in deze winkels zijn voorzien van een wifi-symbool. Je kiest een product uit, houdt de tap to go-kaart tegen het prijslabel aan, en het bedrag wordt na tien minuten automatisch van je rekening geschreven. In de tap to go-app zie je een overzicht van al je kosten.

Amazon achterna

Albert Heijn benadrukt hiermee een Europese primeur te hebben. In de Verenigde Staten is Amazon koploper, daar zijn speciaal winkels uit de grond gestampt waar helemaal geen sprake meer is van een traditionele kassa.

Voorlopig werkt het systeem enkel nog met Android-smartphones. Ondersteuning voor iOS volgt later.