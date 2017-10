Keyboard Cover van Gecko beschermt ook losse tablet

2017-10-10T10:00:00

2017-10-10T08:11:48

Het nadeel van toetsenbordhoezen voor tablets is dat de tablet niet meer zo makkelijk los te gebruiken is. Gecko heeft een oplossing met zijn Keyboard Cover 2-in-1.

Nornmaal gesproken dien je een tablet los te klikken, maar dan verliest deze ook zijn bescherming. Gecko Covers komt nu met een hoes die uit twee losse delen bestaat, en die magnetisch op elkaar aansluiten.

Haal je de tablet los van het keyboard, dan blijft deze in zijn aparte hoes zitten.

Waterafstotend

De Keyboard Cover 2-in-1 biedt niet alleen bescherming tegen stoten maar is ook waterafstotend. Voorlopig is deze alleen geschikt voor de nieuwste iPad-versie (9,7 inch), later komen er ook versies voor andere tablets uit. De kostprijs is 79,95 euro.