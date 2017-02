Keyboard Roccat weet hoe hard toets wordt ingedrukt

2017-02-08T10:00:00

2017-02-08T15:36:26

Een keyboard met drukgevoelige toetsen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Kijk maar naar dit toetsenbord van gamingmerk Roccat, de Isku+ Force FX.

Onder meer de WASD-toetsen registeren een toetsaanslag extra nauwkeurig. Dankzij de Force FX-technologie weet het keyboard of een toets zachtjes of juist hard wordt ingedrukt.

Lopen of rennen

In een shooter vertaalt dat zich bijvoorbeeld naar een lopend of een rennend mannetje. Zo hebben gamers dus extra de controle over hun in-game bewegingen. Gekleurde led-verlichting onder de toetsen ontbreekt uiteraard ook niet.