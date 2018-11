Kickstarter-campagne voor Nederlandse zelfbouwrobots

2018-11-23T11:00:00

2018-11-21T16:04:03

Met de Build Your Own Robot (BYOR) kit kunnen kinderen zelf robots, apparaten of kunstwerken bouwen. Uitvinder is Teun van Roessel, een industrieel ontwerper die afstudeerde aan de TU Eindhoven.

De Kickstarter-campagne van BYOR loopt nog tot 5 januari, maar toch is al meer dan de helft van de benodigde tienduizend euro binnen. “BYOR is een systeem waarmee kinderen zelf interactieve robots kunnen bouwen”, vertelt uitvinder Teun van Roessel.

Het brein van BYOR is het ‘Easyboard’. Daar kunnen kinderen allerlei input-devices op aansluiten, zoals een microfoon, lichtsensor, nabijheidssensor of een draaiknopje. Die kunnen ze via het Easyboard verbinden met verschillende instrumenten, zoals een lampje, een buzzer, of een motortje.

‘Backers’ van de Kickstartercampagne kunnen een BYOR-kit bestellen voor 129 euro. Die wordt dan uiterlijk in mei 2019 geleverd.

Bouwpakketten

“BYOR sloeg tijdens test-workshops enorm aan bij kinderen”, vertelt van Roessel. “Ze kwamen met allerlei leuke toepassingen, zoals een hagelslag-automaat of bewaakrobot voor hun eigen kamer. Daarom hebben we besloten met een crowdfundingactie op het Kickstarterplatform budget te verzamelen om ook een consumenten-versie van BYOR te produceren.”

Om kinderen thuis een beetje op weg te helpen bevat deze consumentenversie een aantal standaardbouwpakketten, zoals een truck met een roterende vooras en een hond die gaat dansen als hij geluid hoort. Een handleiding legt stap voor stap uit hoe je die verschillende robots met de elektronica en de bijgeleverde voorgesneden kartonnen onderdelen in elkaar kunt zetten.

Zelf programmeren

Kinderen kunnen ook eigen ontwerpen bedenken op basis van de sensoren en instrumenten en eigen materiaal zoals eierdozen, karton of plastic flessen. De robots werken meteen zodra je ze de sensoren en instrumenten erop hebt aangesloten. Je hoeft niets te programmeren.

Van Roessel: “Maar dan kan wel, als kinderen dat leuk vinden. Tijdens workshops gebruiken we daarvoor vaak Ardublockly. Dat is een visuele programmeertaal, die werkt met kantenklare blokjes code. Zo leren kinderen spelenderwijs programmeren.”

Solly

Van Roessel ontwierp in 2014 al eerder een robot voor kinderen: Solly, de zon-etende robot. “Dat deed ik als afstudeerproject voor mijn studie industrieel ontwerp aan de TU Eindhoven. Mijn zus had net kinderen gekregen. Ik vroeg me af hoe je die het belang van duurzame energie met de paplepel kunt ingieten. Daarom besloot ik Solly te bouwen.”

Voor scholen maakte Van Roessel een bijbehorend lespakket. “Als Solly zijn bek opendeed, zag je een zonnepaneel. Hoe meer licht die opving, hoe sneller een aantal groene ledlichtjes aan Solly’s buitenkant knipperden. Die score werd naar het internet gestuurd. Hoe meer stroom kinderen zo opwekten, hoe meer punten ze verdienden om een online game te spelen.”

Solly was een groot succes op scholen. Die vroegen van Roessel vervolgens om ook een robot kon ontwerpen voor het techniekonderwijs. “Daarom heeft Solly nu een robotvriendje gekregen dat nog veel meer kan: BYOR.”

BYOR-abonnement

Als de Kickstarter-campagne succesvol is, wil Van Roessel nieuwe toevoegingen voor BYOR blijven produceren. “We willen kinderen leren hoe gigantisch de mogelijkheden van techniek zijn. Daarom posten we op Instagram filmpjes van steeds nieuwe BYOR-robots. Ook overwegen we een BYOR-abonnement. Als je dat neemt, krijg je elke maand een nieuwe sensor, instrument, of bouwpakket.”