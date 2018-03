Kiezen of delen: Sleepwet en gemeenteraad

2018-03-21T09:51:00

2018-03-21T11:07:14

Vandaag vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als het raadgevend referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel 'sleepwet' in de volksmond) plaats. Weet je al wat - en waar je gaat stemmen? Zo nee, dan hebben we wat online hulpmiddelen voor je op een rij gezet. Waaronder uiteraard een stemwijzer.

Stemwijzer Gemeenteraads­verkiezingen 2018

Veel mensen twijfelen tot op het allerlaatste moment over hun stem. Welke partij past het beste bij jou idealen en welke persoon wil je ze vervolgens laten vertegenwoordigen in de Gemeenteraad? Je kunt ieder partijprogramma individueel afgaan, maar daar had je dan eerder mee moeten beginnen. Gebruik de online stemwijzer om je in ieder geval wat in de goede richting te duwen. Maar staar je niet blind op de uitslag. Als je twijfelt tussen bepaalde partijen, loont het de moeite om alsnog hun standpunten even extra na te lopen.

Doe hier de Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Waar is mijn stemlokaal? 

Op je stempas staat al waar je bij jou in de buurt het beste kunt gaan stemmen. Maar misschien is dat wel helemaal niet handig voor je. De Open State Foundation werkte samen met o.a. het Ministerie van Binnenlandse zaken aan een website waarop alle stemlokalen in kaart zijn gebracht. Voer enkel de naam van je gemeente in, en je ziet precies waar je terecht kunt. Vergeet niet je stempas en een identiteitsbewijs mee te nemen!

Ga hier naar de website van Waar is mijn Stemlokaal.

Over de Wiv

Met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen de AIVD en MIVD bredere bevoegdheden tot het aftappen van ons internet- en telefoonverkeer. Ingewikkelde materie, want er zitten veel nuances in die wet. Een van de beste - en leukste - manieren om je hierover in te lezen komt van Fox IT. Je krijgt daar enkele stellingen over de sleepwet, die je op waarheid moet schatten. Zo kun je in het stemhokje straks een weloverwogen besluit nemen.

Ga hier naar de informatiesite van Fox IT over de Wiv.

Meer informatie over de sleepwet

Wil je nog meer informatie over de sleepwet? Dan verwijzen we je graag even door naar onze collega's van Computer!Totaal. Zij hebben voors en tegens tegen elkaar afgewogen. Nu heb je geen excuus meer om je stem te laten horen tijdens dit laatste referendum. Links:

Wat is de sleepwet, en moet je voor of tegen stemmen?

Wiv - Alle voors en tegens van de sleepwet op een rijtje