Kinderen thuis? Leer ze programmeren!

2020-03-17T15:10:00

2020-03-17T15:31:51

Het ziet ernaar uit dat de scholen nog wel een tijdje dicht blijven, dus de kinderen zitten voorlopig thuis. Maar om nu weken te gaan gamen … Dan is zelf iets maken toch echt een beter idee! Speciaal voor nieuwsgierige en creatieve kinderen hebben we samen met onze collega-computerbladen een gratis cursus Scratch voor beginners gemaakt. Daarin maakt je kind kennis met de programmeertaal Scratch. Hij of zij leert alles wat nodig is om zelf te gaan programmeren!

Je kind krijgt in deze cursus een complete inleiding tot Scratch. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en we leggen alle basisbeginselen van Scratch uit, dus meteen aan de slag. In de lessen staan tal van voorbeelden en nadat de cursus helemaal is doorlopen, ontvangt elke deelnemer een persoonlijk certificaat.

Het lesprogramma

De cursus behandelt programmeren in het algemeen en gaat dan in op de programmeeromgeving. Je kind leert wat er kan met Scratch en maakt kennis met de editor. Hij of zij maakt het eerste programma en gaat aan de slag met het decorontwerp en tekenen in Scratch.

Dan wordt het wat serieuzer en gaat de cursist aan de slag met de structuur van het programma. Begrippen als input, output, variabelen en lijsten komen aan bod. Je kind maakt een eigen game en leert hoe Lego Mindstorms is te koppelen. En met een Raspberry Pi zijn de mogelijkheden helemaal eindeloos!

Aanmelden kan gratis op https://techacademy.id.nl/course?courseid=scratch

Over Scratch

Scratch is een visuele programmeertaal die is ontwikkeld op de Massachusetts Institute of Technology, kortweg MIT. Met deze taal zijn interactieve verhalen, animaties, spellen, muziek en kunst te maken. Scratch richt zich specifiek op kinderen vanaf 8 jaar.

Het bijzondere aan deze programmeertaal is dat het werkt met blokjes in plaats van tekst. Dat beperkt fouten door de onderdelen van een programma als legosteentjes in elkaar te laten passen. Als de blokjes passen, klopt is het programma syntactisch en kan het worden uitgevoerd, al blijven programmeerfouten op andere niveaus vanzelfsprekend mogelijk. Da’s alleen maar prima, want van fouten maken leer je!