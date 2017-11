Kindle Oasis nu ook waterdicht

2017-11-16T10:00:00

2017-11-16T09:45:15

Kobo stak jarenlang Amazon de loef af door met zijn Aura H20 een waterdichte e-reader aan te bieden. Amazon lanceert nu de vernieuwde Kindle Oasis, die dit keer ook een plons in het zwembad kan overleven.

De waterdichte Oasis is ook een slagje groter dan de vorige versie. De schermomtrek is 17,8 centimeter (7 inch), het vorige model had een display van 15,2 centimeter (6 inch).

Dikker

De e-reader behoudt zijn opvallende vorm. Het apparaat is aan de ene zijde dikker dan aan de andere, zodat hij comfortabeler vast te houden is. De kostprijs is circa 259,99 euro.