Kindle Paperwhite nu ook waterdicht

2018-11-27T10:00:00

2018-11-26T16:20:11

Naast Kobo is de andere grote speler op de e-readermarkt Amazon, met zijn Kindle-serie. Het webwarenhuis brengt nu een nieuwe editie uit van de Kindle Paperwhite.

Het voornaamste verschil is dat het apparaat dit keer waterdicht is. Eerder was dat alleen voor de duurdere Kindle Oasis weggelegd. De minimale opslagruimte is daarnaast verhoogd van 4 GB naar 8 GB.

Boel boeken

Ook is er een variant met 32 GB opslag verkrijgbaar - ietwat overdreven als je het ons vraagt, gezien er op 8 GB al duizenden e-books passen. De adviesprijs is 139,99 euro.