Klassieker in nieuw jasje: RollerCoaster Tycoon World

2016-12-29T10:00:00

2016-12-23T13:17:28

RollerCoaster Tycoon is al sinds de jaren ’90 jaren een begrip onder fans van simulatiegames, en met RollerCoaster Tycoon World is er nu een nieuw deel uit.

Als pretparkenbouwer aan jou wederom de taak om bezoekers tevreden te houden, om uiteindelijk zoveel mogelijk winst te maken. Dat kan al lerende door opdrachten uit te voeren, of juist door je fantasie volledig de vrije loop te laten.

Slordigheden

Het spel blijkt echter niet vrij van slordigheden. Hoewel de schermteksten Nederlands zijn, komen we bijvoorbeeld vaak onvertaalde zinnen tegen. Dikwijls valt tevens het geluid weg. De makers beloven in de toekomst veel updates, maar netjes is het uiteraard niet.