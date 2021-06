Kobo Elipsa naast e-reader ook notitieblok

2021-06-24T10:00:00

2021-06-24T08:36:52

De meeste e-readers hebben een scherm van 6 á 8 inch, lekker compact. De Kobo Elipsa bezit daarentegen een scherm van maar liefst 10,3 inch - ofwel circa 26 centimeter.

Daar is goede reden toe, omdat de e-reader in combinatie met een stylus wordt verkocht. Daar zijn op het extra grote scherm aantekeningen mee te maken, zowel in bestaande boeken als in het persoonlijke notitieblok-gedeelte.

Met hoes

De prijs omvat ook een beschermhoes, die de Elipsa bij het dichtklappen automatisch in de slaapstand zet. De Kobo Elipsa wordt voor 399,99 euro verkocht, wat voor een e-reader wel flink aan de prijs is.