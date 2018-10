Kobo Forma: Extra stevige e-reader gelanceerd

2018-10-08T15:44:00

2018-10-08T16:05:03

E-readerfabrikant Kobo heeft vanmiddag zijn nieuwste model, de Forma, ook in Nederland gelanceerd. “Dit nieuwe model is deels nieuw ontworpen, op basis van onderzoek onder onze klanten,” aldus Kobo-topman Michael Tamblyn in een interview met Computer Idee.

“Een van de meest gehoorde problemen die mensen hebben met hun e-reader, is dat het scherm stuk gaat. Omdat de e-reader valt of bekneld raakt in een koffer of rugzak. Daarom hebben we nadrukkelijk onderzocht hoe dat zoveel mogelijk te voorkomen is," aldus Tamblyn.

"Bij oudere modellen zit het e-inkscherm ingeklemd tussen twee glasplaten. Bij de Forma is de onderste plaat vervangen door een kunststof plaat. Daardoor is deze e-reader een stuk flexibeler. Hij kan ook tegen een stootje, we hebben ‘m laten vallen van zo’n twee meter hoog en daar gaat hij niet stuk van.”

Dunne rand

De nieuwe Forma heeft een scherm van 8 inch, maar is qua omvang niet groter dan zijn directe voorganger, de Kobo Auro H2O Edition 2. Volgens Tamblyn heeft dat alles te maken met de dunnere rand van de Forma.

Tegelijk is het toestel net als zijn voorganger waterdicht, voorzien van achtergrondverlichting en dempt-ie in de avonduren de hoeveelheid blauw licht. Dat laatste om te voorkomen dat lezers na het lezen de slaap niet kunnen vatten.

Kleurenscherm?

Of er ook een versie in ontwikkeling is die overweg kan met kleur, wilden wij weten. “Nou, het zal nog wel even duren voor zo’n model er is,” aldus Tamblyn. “Er zijn wel e-inkschermen die kleur kunnen weergeven, maar de kwaliteit is nog lang niet wat wij eisen en daarnaast zijn ze ook nog eens heel erg prijzig. De Kobo Forma is nu in Nederland te koop voor 279,99 euro.