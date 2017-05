Kobo lanceert verbeterde e-reader Aura H20

2017-05-03T11:41:00

2017-05-03T11:34:20

Kobo lanceert deze maand een verbeterde versie van de in 2014 gelanceerde Aura H20 e-reader. Met een verdubbeling in de opslagruimte (8GB) passen daar nu 6000 boeken op.

Vorig jaar bracht Kobo nog de Aura One uit, en de nieuwe Aura H20 heeft daar wat trucjes van overgenomen. Zo kan ook de nieuwe e-reader de helderheid en blauw-waarden automatisch aanpassen aan de omgeving, wat rustiger is voor de ogen.

De Aura One had een behoorlijk fors schermformaat en hoewel dat niet storend was, is de H20 wat kleiner en lichter dan zijn duurdere broertje. Maar het prijsverschil is dan ook 50 euro, de H20 gaat voor 179,99 euro over de toonbank.

Onbeperkt lezen

Beide modellen zijn waterdicht en zijn geschikt voor de abonnementsdients Kobo Plus. Voor 9,99 euro per maand kun je daarmee onbeperkt e-boeken lezen. Uiteraard kun je ook gewoon losse boeken blijven kopen, als je niet aan een abonnement vast wilt zitten.

De vernieuwde Aura H20 is vanaf 22 mei te koop.