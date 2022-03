KPN SuperWifi-punten nu met wifi 6 aan boord

2022-03-17T10:00:00

2022-03-14T16:33:08

Om overal in huis een vlotte draadloze verbinding te bewerkstelligen, heeft het wifi-signaal vaak een zetje nodig. Daartoe zijn de wifi-versterkers van KPN vernieuwd met wifi 6.

De verbeterde SuperWifi-punten hebben nu wifi 6 aan boord en door de 4 x 4 antenne worden zowel de 2,4- als de 5 GHz-band ondersteund. Ditmaal met twee ethernetaansluitingen voor bekabeld internet, voorheen was dat er één.

Niet voor ieder modem

Ze zijn uit gerecycled plastic vervaardigd, altijd een plus! Controleer wel even of ze werken in combinatie met jouw type KPN-modem, informatie daarover vind je op de KPN-site. Deze gadget kost 99,50 euro.