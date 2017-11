Krap helft Nederlanders gebruikt cloudopslagdienst

2017-11-10T10:07:00

2017-11-10T10:07:21

46 procent van de Nederlanders gebruikt een cloudopslagdienst om zijn digitale bestanden online te parkeren. Er is een duidelijke stijging gemeten ten opzichte van vorig jaar, toen betrof het nog 40 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door de jaren heen zijn we cloudopslagdiensten telkens vaker gaan gebruiken. Sinds 2014 is er een gestage groei gemeten. Over het algemeen nemen we genoegen met het gratis aanbod. Slechts een op de vijf ondervraagden geeft aan te betalen, bijvoorbeeld voor extra opslagruimte.

Met name foto's

Met het cloudgebruik staat Nederland op de tweede plaats in de Europese top 5. Alleen in Zweden wordt er meer gebruik van gemaakt. We slaan voornamelijk foto's op; 90 procent van de Nederlanders maakt daarvan een backup in de cloud. Circa 60 procent geeft ook aan Word-documenten, spreadsheets en presentaties online op te slaan.