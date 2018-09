Kun je straks kiezen tussen kabel-internetproviders?

2018-09-28T16:36:21

2018-09-28T16:44:49

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald dat kabelaanbieder VodafoneZiggo zijn netwerk moet openstellen voor concurrenten. Houdt dat in dat je straks kunt kiezen tussen meerdere kabel-aanbieders voor snel internet en televisie?

Sinds de overname van UPC heeft VodafoneZiggo (voorheen Ziggo) een monopolie op de Nederlandse kabel, voor internet, televisie en bellen. Het andere kopernetwerk dat hier vaak voor wordt gebruikt, wordt beheerd door KPN. KPN is echter verplicht het netwerk open te stellen voor concurrenten, zodat zij ook internet en televisiediensten kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld T-Mobile, Online en Telfort bieden dit aan. Voor glasvezelnetwerken geldt hetzelfde.

VodafoneZiggo moet van de ACM per 1 oktober zijn netwerk ook openstellen voor concurrenten, zodat ze internet en telefoniediensten aan kunnen bieden via de (snellere) kabel. Volgens de ACM is dat niet alleen eerlijk ten opzichte van KPN en glasvezelnetwerk-beheerders, maar komt het de concurrentie ook ten goede. VodafoneZiggo denkt daar (niet verrassend) over: ze vinden dat er al genoeg concurrentie is, en stapt naar de rechter.

Wat houdt het in?

Voor de consument is het alleen maar goed nieuws. Meer concurrentie houdt de prijzen scherp, maar verbetert ook het aanbod. Voor wie internet over KPN’s telefoonlijn niet snel genoeg is, kwam in veel gevallen alleen nog maar uit bij VodafoneZiggo voor snel internet omdat glasvezel op veel plekken nog altijd niet beschikbaar is. Wat al gauw enkele tientjes duurder is dan alleen internet via de telefoonlijn.

Wellicht maakt een andere aanbieder het technisch mogelijk om bijvoorbeeld alleen televisie of internet via de kabel aan te bieden. Zo was al bekend dat het bedrijf YouCa het kabelnetwerk wil gaan inzetten voor het aanbieden van digitale televisie. Als dat mogelijk is, zijn internet-only abonnementen via de kabel ook niet meer ondenkbaar.