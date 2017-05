Kunstmatige intelligentie leert rijden in Grand Theft Auto

2017-05-22T11:00:00

2017-05-22T11:15:17

Verkeerssituaties anticiperen en vervolgens op de juiste manier handelen, voor zelfrijdende auto's is dat een hele uitdaging. Niet alleen in de echte wereld, maar ook in de virtuele.

Programmeur Harrison Kinsley bouwde in Grand Theft Auto 5 de zelfrijdende auto 'Charles', die niet wordt bestuurd door een menselijke speler maar door een computer. De kunstmatige intelligentie herkent het andere verkeer op de weg en probeert dat zoveel mogelijk te vermijden. Dat wordt ook online uitgezonden, momenteel volgen zo'n 1200 mensen het experiment live via internet.

Veiliger

Grand Theft Auto is over het algemeen geen schoolvoorbeeld voor veilige verkeerssituaties, en toch wordt de game wel vaker gebruikt om software voor zelfrijdende auto's mee te ontwikkelen en te testen. Rondrijden in een virtuele stad is goedkoper dan in de echte wereld, en onderzoekers hoeven zich daarnaast geen zorgen te maken over ongelukken.

Bekijk live video van sentdex op www.twitch.tv