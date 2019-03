Kwart Nederlanders kijkt meer dan 6 uur per dag naar beeldscherm

2019-02-28T11:27:26

2019-02-28T11:29:56

Laptop, smartphone, tablet en televisie: Nederlanders brengen heel wat tijd voor (of achter) een scherm door. Maar hóe lang eigenlijk? De resultaten van een nieuw onderzoek zijn een uhm … echte eye-opener.

Zoals gezegd kijkt ruim een kwart (28%) dagelijks meer dan 6 uur per dag naar een scherm. Bij dertigers is dit zelfs 38%. Bij 14% van de ondervraagden is het zelfs dan 8 uur per dag.

Bijna tweederde (64%) zou dan ook graag hun schermtijd verminderen – omdat ze hun tijd liever aan andere dingen zouden willen besteden of omdat ze last van hun ogen krijgen bijvoorbeeld. Dat geldt met name voor onze smartphone: die wordt het meest genoemd als het apparaat waarop we minder zouden willen kijken (58%). 82% van de ondervraagden onder de 30 jaar wil dagelijks minder tijd op hun mobiel spenderen. Bij de leeftijdsgroep 30 tot 39 jaar is dat 74%, en bij Nederlanders tussen de 40 en 49 jaar 66%. Van de 50-plussers wil slechts 31% de mobiele kijktijd verminderden.

Minder kijken, lukt dat?

Nou, nee dus. 32% heeft zich al wel eens voorgenomen dit te doen en 27% is dit nog van plan. Maar: van de eerste groep heeft slechts een op de tien dit voornemen ook echt volgehouden. 71% is na een (of meerdere) poging(en) toch weer teruggevallen in oud gedrag. En dat terwijl we wel weten dat te veel kijken tot klachten kan leiden: 77% is zich hier terdege van bewust. Het gaat dan vooral om klachten aan nek, rug en ogen.

Om die klachten te verminderen heeft Specsavers (dat het onderzoek liet uitvoeren – het is dus wel een tikkeltje WC-Eend) een richtlijn opgesteld. Jongeren tot 20 jaar zouden na elke 20 minuten kijken op een scherm of boek(!) ten minste 20 seconden in de verte moeten kijken, minstens 30 centimeter afstand houden van een beeldscherm en ook nog minstens 2 uur per dag naar buiten te gaan. Volwassen zouden daarnaast hun ogen regelmatig rust moeten geven en regelmatig met hun ogen moeten knipperen.